Mobilitazione a Cantù, nella frazione di Vighizzolo, per la segnalazione di un uomo di 70 anni caduto nella roggia dal ponticello all’altezza di via Caduti di Nassiriya. Un testimone che avrebbe visto l’uomo cadere in acqua ha dato l’allarme, facendo scattare i soccorsi. Mobilitati per le ricerche i vigili del fuoco con l’elicottero e i sommozzatori della squadra fluviale.

Le ricerche si estendono in più zone del territorio. La roggia, in parte sotterranea, è ingrossata in queste ore per le intense precipitazioni