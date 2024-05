Mancano i medici, stop agli interventi chirurgici e ai ricoveri programmati di ortopedia all’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù. Sospesa anche la reperibilità degli specialisti. Tutte le urgenze dovranno dunque fare riferimento al presidio Sant’Anna di San Fermo.

La riorganizzazione dell’ortopedia di Cantù è stata decisa oggi con un provvedimento firmato dal direttore sanitario dell’Asst Lariana Brunella Mazzei. Il piano entrerà in vigore dal 18 maggio e sarà attivo fino a nuova comunicazione, ma già da ieri è stata sospesa l’attività chirurgica programmata e sono stati cancellati i ricoveri previsti nel reparto del Sant’Antonio Abate.

Tre ortopedici hanno lasciato l’ospedale di Cantù e la mancanza di personale impedisce le normali attività del reparto. “Per rispondere alla carenza di professionisti sono stati emessi i bandi di concorso e attivate le procedure – fa sapere l’Asst Lariana – Il primo marzo si è chiusa la graduatoria e sono risultati idonei 4 specialisti e 5 specializzandi. Prima che gli ortopedici possano prendere servizio però è necessario attendere i tempi previsti dal preavviso. Un ulteriore concorso, sempre per l’assunzione di ortopedici, si chiuderà il 30 maggio. All’inizio di giugno, ci sarà il colloquio per la valutazione dei candidati che partecipano al concorso per il nuovo primario. Fino alla fine dell’anno poi è attivo il progetto che prevede incentivi per professionisti sia interni che esterni, compresi quelli già in pensione”.

In attesa di nuovi ortopedici è scattato il ridimensionamento delle attività. Con la sospensione della reperibilità, il Sant’Anna gestirà tutte le urgenze. I pazienti in situazione non di emergenza, valutati in pronto soccorso, saranno rinviati al giorno lavorativo successivo. La sala gessi sarà attiva solo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 12.

Sospesi sia l’attività chirurgica programmata che i relativi ricoveri in ortopedia. Per l’attività ambulatoriale, prime visite e controlli, in base alla disponibilità del personale, nel mese di giugno, gli appuntamenti saranno rimodulati dal martedì al venerdì.