Grandi firme del ciclismo in gara domenica prossima a Lugano nella gara di ciclismo “Axion Lugano Summer Ride”. La corsa dei Professionisti è in programma alle 20 con partenza dal lungolago.

Tra le grandi firme presenti, Filippo Ganna e Elia Viviani, ovvero il 50% del quartetto italiano capace di conquistare l’oro alle Olimpiadi di Tokyo. Filippo Ganna, vincitore già della prima storica edizione della corsa, proverà dunque a bissare il successo del 2022 ma avrà nell’occasione una concorrenza di altissimo profilo, atleti in buona parte reduci come lui dal recente Giro d’Italia. A Lugano arriverà anche Jan Tratnik, vincitore in primavera della classica Omloop con uno splendido allungo nel finale, e che nella corsa all’oro olimpico sarà fondamentale nel quartetto su strada sloveno, un vero regista. Ci sarà anche Luca Mozzato, secondo al Giro delle Fiandre.

Atri nomi interessanti protagonisti al recente Giro d’Italia: Mikkel Honoré, tante volte all’attacco, anche nel circuito finale di Roma, come pure il campione italiano Simone Velasco e uno dei giovani più interessanti che la Corsa Rosa ha messo in mostra: Davide Piganzoli.

Ovviamente non mancheranno gli svizzeri padroni di casa. Stefan Bissegger, che ha nel doppio appuntamento di Parigi e di Zurigo (Mondiali 2024) un obiettivo di altissimo profilo. Mauro Schmidt, vincitore già di una tappa al Giro. La coppia Tudor con Tom Bohli e il sempre arrembante Simon Pellaud.

Sono tanti coloro che potranno aspirare al successo, anche i corridori “di casa”, primo fra tutti Diego Ulissi che da 15 stagioni mette a segno almeno una vittoria ogni anno. Quindi il comasco Davide Ballerini, anch’esso fra i più attivi al Giro, Dario Cataldo che al termine della stagione chiuderà una carriera lunghissima e di alto profilo. Nel suo palmares la vittoria nella tappa conclusa a Como al Giro d’Italia 2019.

Ma prima tanti altri momenti da non perdere: ci saranno anche diversi ex professionisti impegnati nella corsa “fun”, quest’anno divisa in due categorie Under e Over 50. Con il numero sulla schiena potranno rispolverare antiche emozioni e soprattutto divertirsi e divertire il pubblico.

In mattinata, prima di loro diverse categorie giovanili saranno al centro dell’attenzione, a partire dagli Under 9: ragazzini e ragazzine di tutte le categorie animeranno il pomeriggio, ma soprattutto potranno vivere, come del resto il pubblico, l’emozione di vedere da vicino i gig presenti.