(ANSA) – TORINO, 03 GIU – Un santino accessibile anche alle persone non vedenti e ipovedenti per rendere fruibili i programmi elettorali anche a coloro che hanno una disabilità visiva. Uno strumento "fatto per i non vedenti e per gli ipovedenti, ma molto utile alla mente dei vedenti", commenta il presidente della Regione Alberto Cirio. È questa l’idea del capogruppo dei Moderati in Regione Piemonte, Silvio Magliano, che sostiene la ricandidatura di Cirio in Regione. "Il mio impegno politico si è contraddistinto negli anni per l’attenzione alle persone con disabilità – spiega Magliano – che hanno bisogno di maggiore attenzione da parte del Comune e della Regione. Questo tipo di prodotto ci permette di poter dare la possibilità alle persone cieche o parzialmente cieche di informarsi". "Questo strumento oggi lo fa Silvio Magliano ma domani lo può fare un candidato di centro sinistra o di qualsiasi altro partito – commenta Cirio -. Silvio è stato il primo concretamente ad attuare questa idea. Questa innovazione può porre le basi per garantire la libertà e la segretezza del voto delle persone con disabilità visive". Il santino ha la scritta ‘Qr’ in codice braille, per indicare la presenza di un Qr code e ha una cornice in rilievo che permette di individuare esattamente la posizione in cui il codice è situato e attraverso il lettore di schermo presente sugli smartphone è possibile ascoltare il contenuto. "Questo è il primo esempio di santino parlante in braille che io vedo in una campagna elettorale e mi auguro che sempre più candidati politici lo adottino – afferma Franco Lepore, presidente regionale dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti – sono contento di vedere che finalmente per quanto riguarda il materiale pubblicitario delle elezioni regionali ci sia un’attenzione per le persone con disabilità visiva". (ANSA).