(ANSA) – BOLZANO, 05 GIU – Inedito duello domenica a Laives, Comune di 18.000 abitanti alle porte di Bolzano, con il ballottaggio tra la candidata del centrodestra Claudia Furlani, che due domenica fa si è fermata al 31,8%, e il sindaco reggente Giovanni Seppi della Svp che ha sfiorato il 30% (29,9). La Volkspartei tenta, infatti, il sorpasso in un Comune con il 72% di popolazione di lingua italiana. Forza Italia, che al primo turno si era presentato con un proprio candidato, l’eurodeputato Matteo Gazzini, non ha dato indicazioni di voto per il secondo turno. Nei giorni scorsi l’ex sindaco e attuale assessore provinciale Christian Bianchi aveva giudicato "estremamente negativo" se Laives non votasse il primo cittadino del gruppo linguistico più rappresentato. Seppi, che guida Laives ad interim dopo il passaggio di Bianchi in giunta provinciale, ha risposto che "da mistilingue quale sono (e mi sento) credo non sia un atto politicamente responsabile soffiare sul fuoco etnico per tornaconto elettorale". A Rovereto, in Trentino, sarà ballottaggio tra Giulia Robol, attuale sindaca reggente e candidata del centrosinistra, e quello del centrodestra, Gianpiero Lui. Nei giorni scorsi è stato ufficializzato l’appoggio della lista Officina Comune, che aveva corso da sola al primo turno, a Robol, che nel primo turno ha ottenuto il 41,1% dei consensi grazie ai voti di coalizione. Officina Comune si è fermata al 14,5%. Lui, che si candida con Forza Italia, nel primo turno ha invece raccolto il 30,7%, mentre Fratelli d’Italia il 10,4%. (ANSA).