Nasce la Uil Fp del Lario e della Brianza, eletta la segreteria

Il nuovo consiglio territoriale della Uil funzione pubblica del Lario e Brianza si è riunito oggi a Merone, ha rinnovato gli organismi statutari e ha eletto la nuova segreteria per i territori di Como, Lecco e Monza. Massimo Coppia è il segretario generale, Giuseppina Bologna segretario organizzativo, Carmine Villani responsabile funzioni centrali e Alessandro Falanga tesoriere. Il passaggio segna l’avvio della nuova dimensione territoriale della Uil FP Lario e Brianza, frutto dell’unificazione della Uil Fpl e della Uilpa.