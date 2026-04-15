Droga di tutti i tipi e contanti, arrestato spacciatore 47enne

Da quella che era la sua base operativa a Castelmarte, in auto raggiungeva le zone boschive dei territori limitrofi, dove consegnava le dosi di droga ai clienti. L’attività di spaccio è stata monitorata dagli agenti della squadra mobile di Como, che ieri sera sono intervenuti e hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne marocchino, irregolare e senza fissa dimora, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo d’armi, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il blitz della polizia è scattato a Orsenigo.

Il pusher ha provato a fuggire alla vista degli agenti ma è stato inseguito e arrestato. Addosso, i poliziotti gli hanno trovato 17 grammi di cocaina, 70 di hashish, 32 di eroina e 600 euro in contanti, oltre a materiale per la pesatura delle sostanze e alcuni telefoni. A Castelmarte, trovati ulteriori 3000 euro in contanti, incompatibili con lo status di straniero irregolare e disoccupato. A carico del 47enne è emersa anche un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Como per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti e un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso del tribunale di Milano per una condanna definitiva a 1 anno e 4 mesi per lo stesso reato.

E’ stato portato in carcere al Bassone.