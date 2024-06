(ANSA) – TRIESTE, 27 GIU – Sarà il Castello di Miramare a ospitare stasera il benvenuto del G7 Istruzione, le cui riunioni istituzionali, a presidenza italiana, inizieranno domani. Una serata di gala blindata, riservata esclusivamente alle delegazioni in arrivo a Trieste. Presente il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a cui spetteranno i saluti di benvenuto. Tra i presenti annunciati anche il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e l’assessora regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen. E’ partita nel frattempo in città la macchina dei controlli e della sicurezza. Già da oggi sono previste limitazioni al traffico nei pressi del castello, alle porte di Trieste. Domani restrizioni e chiusure interesseranno invece il centro. Divieti in atto anche per la navigazione nei bacini prospicienti gli eventi, fino a fine manifestazioni. Oltre ai ministri dei Paesi G7, a Trieste sono attesi, tra gli altri, la commissaria europea all’Istruzione, vertici dell’Unione Africana, rappresentanti di Ocse, Unesco, Unicef e di Global Partnership for Education; interverranno anche il ministro dell’Istruzione ucraino e l’omologo del Brasile. E’ previsto l’arrivo di 17 capi delegazione, per un totale di oltre 100 partecipanti. Secondo programma, domani alle 8.45 Valditara accoglierà le delegazioni all’ingresso del palazzo della Regione, in piazza Unità d’Italia. Nel pomeriggio, alle 16.40, è poi previsto un punto stampa del ministro. Il vertice proseguirà anche sabato, mentre a Lignano Sabbiadoro (Udine) è in corso l’iniziativa innovativa, didattica e formativa per i giovani "YoungG7 for education", con in programma vari laboratori di formazione. (ANSA).