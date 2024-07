(ANSA) – TORINO, 04 LUG – Sono stati tutti prosciolti all’udienza predibattimentale, e quindi senza passare per il processo, i sette ex amministratori comunali e regionali in Piemonte chiamati in causa dalla Procura di Torino per lo smog. Tra questi figurano gli ex sindaci Chiara Appendino e Piero Fassino e l’ex governatore Sergio Chiamparino. Fra i prosciolti c’è anche un ex assessore comunale Enzo La Volta (Pd), che stamani è stato assolto anche in un processo diverso. (ANSA).