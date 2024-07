(ANSA) – NEW YORK, 11 LUG – Huma Abedin e il miliardario Alex Soros si sposeranno. L’insider politica democratica e il figlio del miliardario donatore del partito George Soros hanno annunciato il loro fidanzamento, avvenuto mentre erano in vacanza in Italia, scrivendo sui social: "È successo… non potremmo essere più felici, più grati o più innamorati". La proposta e’ arrivata a fine maggio dopo meno di un anno di frequentazione, secondo Vogue. I due nomi e volti noti della politica americana: lei ha lavorato per molti anni con Hillary Clinton alla Casa Bianca, al Senato, al dipartimento di Stato oltre che nella vita privata. In precedenza era stata sposata con Anthony Weiner, l’ex deputato democratico finito in prigione nel 2017 per messaggi hard con un minorenne, lo stesso anno in cui Abedin ha chiesto il divorzio. Soros, invece, guida la Open Society Foundation e il comitato di azione politica, un’organizzazione di beneficenza che dona a cause liberal. Suo padre, George, ha donato più di 30 miliardi di dollari alla sua fondazione. (ANSA).