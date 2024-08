(ANSA) – TORINO, 03 AGO – Dopo il nubifragio con grandine del tardo pomeriggio di ieri, dalle prime ore della giornata i tecnici della divisione Verde della Città di Torino stanno effettuando una ricognizione dei danni, per verificare la presenza di eventuali pericoli e provvedere alla relativa messa in sicurezza. Il maltempo ha creato forti criticità lungo gli assi viari cittadini, principalmente per le fronde o gli alberi caduti a causa della violenza della perturbazione, con decine di problemi segnalati dai cittadini alla centrale operativa della polizia municipale. Tra le zone più colpite ci sono i corsi Moncalieri, Dante, Unione Sovietica, Belgio, via Cernaia e la curva delle Cento Lire. Ci sono stati alberi caduti anche nella zona del ponte Umberto I, e sui corsi Toscana, Appio Claudio e Ferrucci. Chiuso per allagamento anche il sottopasso Donat Cattin. Il personale della polizia locale e dalla protezione civile della Città è intervenuto in supporto ai vigili del fuoco nelle operazioni di primo intervento per liberare le sedi stradali e ripristinare la viabilità privata e il trasporto pubblico. (ANSA).