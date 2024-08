(ANSA) – ABUJA, 04 AGO – Il presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu ha chiesto la sospensione delle proteste a livello nazionale e la fine dello "spargimento di sangue" dopo che le forze di sicurezza hanno represso le manifestazioni. Migliaia di dimostranti sono scesi in piazza la scorsa settimana per protestare contro le politiche governative e l’alto costo della vita. Il gruppo per i diritti umani Amnesty International ha accusato le forze di sicurezza di aver ucciso almeno 13 dimostranti, mentre la polizia afferma che sono morte 7 persone e nega ogni responsabilità. In un discorso televisivo, Tinubu ha esortato i dimostranti "a sospendere qualsiasi ulteriore protesta e a creare spazio per il dialogo", i suoi primi commenti pubblici sulle manifestazioni da quando sono iniziate giovedì scorso. "Vi ho ascoltati forte e chiaro. Capisco il dolore e la frustrazione che guidano queste proteste e voglio assicurarvi che il nostro governo è impegnato ad ascoltare e ad affrontare le preoccupazioni dei nostri cittadini", ha affermato. "Ma non dobbiamo lasciare che la violenza e la distruzione facciano a pezzi la nostra nazione", ha avvertito. "Dobbiamo fermare ulteriori spargimenti di sangue, violenza e distruzione". Tinubu ha anche utilizzato il discorso per difendere il suo operato e delineare le misure che, a suo dire, avrebbero portato benefici ai giovani nigeriani e all’economia. (ANSA).