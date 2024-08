(ANSA) – SCILLA, 31 AGO – Una consistente caduta di massi di grosse dimensioni ha indotto l’Anas a chiudere al traffico un tratto della strada statale 18 tra Santa Trada e Scilla, in provincia di Reggio Calabria. "Già dalle prime avvisaglie registrate dai sorveglianti dell’Anas che monitorano quotidianamente la strada – riferisce un comunicato della società – il traffico è stato interdetto e deviato in by-pass sull’autostrada A2, che scorre parallela alla statale. Dopo le prime attività di disgagio, i rocciatori hanno verificato la stabilità del versante e rilevato la presenza di numerosi massi ciclopici instabili imbrigliati dalle reti paramassi. Si è provveduto così ad isolare la zona e la scogliera a valle della strada e proceduto alla demolizione controllata dei massi instabili". "Le attività di messa in sicurezza – aggiunge l’Anas – proseguiranno fino alla completa risoluzione della criticità, prima della riapertura al traffico della statale". (ANSA).