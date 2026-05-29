Non più rifiuto ma risorsa e lo scopo è solidale, nasce a Como il primo Centro del Riuso cittadino

Dare nuova vita agli oggetti, non buttare ma riutilizzare per fare del bene all’ambiente e agli altri. Con questi obiettivi è stato inaugurato a Como il primo Centro del Riuso cittadino. Un’iniziativa concreta per ridurre gli sprechi, valorizzare ciò che è ancora utile e incentivare una cultura della sostenibilità basata su riuso e condivisione. La struttura è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale, in collaborazione con Aprica e Acinque.





Il nuovo spazio si trova in via Stazzi 5, all’interno del Centro di Raccolta, e rappresenta un’evoluzione del sistema locale di gestione dei rifiuti che affianca alla raccolta differenziata strumenti concreti di prevenzione e riutilizzo. Un modello coerente con i principi dell’economia circolare e con la gerarchia europea dei rifiuti, che privilegia il riuso rispetto al riciclo e allo smaltimento.

“Con questo progetto – afferma Alessandro Rapinese, sindaco di Como –. si promuove un cambio di mentalità concreto: lo scopo è trasformare il rifiuto in risorsa”.





“I Centri del Riuso rappresentano uno strumento prezioso per promuovere comportamenti sostenibili – ha commentato l’amministratore delegato di Aprica, Filippo Agazzi –. Ogni oggetto che viene recuperato è un rifiuto in meno e una risorsa in più”.

“Ma c’è di più – aggiunge Mauro Corradi, amministratore delegato di Acinque Ambiente, società del gruppo che gestisce lo spazio in via Stazzi – il riuso diventa anche leva sociale, capace di sostenere percorsi di inclusione e creare nuove opportunità per il territorio. Rafforziamo così anche il ruolo del centro di raccolta come luogo vivo, aperto alla comunità”.





Nel Centro si potranno conferire oggetti ancora in buono stato che non servono più ma possono essere utili ad altri: piccoli mobili, stoviglie, soprammobili, giochi, libri, attrezzature sportive, articoli per l’infanzia (culle, passeggini), biciclette. Non sono invece ammessi vestiti, scarpe, cuscini, materassi, elettrodomestici e apparecchiature elettroniche (smartphone, tablet).

L’accesso sarà libero per i cittadini muniti di tessera Ecopass, sarà possibile accedervi il martedì, giovedì e sabato dalle 8.00 alle 12.00.

I beni raccolti saranno ritirati dalla Cooperativa Si Può Fare, che gestisce il servizio e successivamente resi disponibili presso la sede in via Lenticchia 26, nell’ambito delle attività di usato solidale. Il ricavato delle vendite contribuirà a sostenere i percorsi di inclusione sociale e lavorativa promossi dalla cooperativa, realtà attiva sul territorio dal 2013 e impegnata nell’inserimento lavorativo di persone in condizioni di fragilità.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Comune di Como www.comune.como.it/servizi/Centro-del-Riuso, il sito www.apricaspa.it, l’app per smartphone e tablet PULIamo oppure contattare il numero verde gratuito 800.437.678.