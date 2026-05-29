Stadio Sinigaglia, test per la nuova curva

Ultimi test nel cantiere dello stadio Sinigaglia, con l’edificazione di quella che sarà la nuova curva dei tifosi del Como. Nella giornata di giovedì sono state fatte prove di integrità del materiale ed è stata montata la struttura per le prove di carico.

Oggi è stata la volta di indagini geotecniche e strutturali. Lavori preliminari eseguiti per misurare la resistenza del terreno e per valutare la tenuta e l’integrità di elementi costruttivi conficcati in profondità.

Da mercoledì, dopo i giorni di pausa per il ponte del 2 giugno – con l’impianto che sarà predisposto per il concerto nel giorno della Festa della Repubblica – l’attività sarà intensificata. Da mercoledì si procederà a pieno ritmo con l’obiettivo di chiudere i 125 pali di fondazione in un paio di settimane.

Un lavoro delicato, con le fondamenta che, nelle intenzioni del club, saranno poi parte del nuovo stadio.

Come annunciato, le opere dopo il 2 giugno saranno ancora più estese, con l’allargamento del terreno di gioco di due metri e mezzo – altra richiesta della Uefa – Uno spazio che sarà guadagnato nella parte sotto la tribuna centrale, con l’arretramento delle panchine e de tunnel d’ingresso.

In questo caso l’intenzione è di terminare entro il 28 luglio, quando il Sinigaglia ospiterà la seconda edizione della Como Cup, la manifestazione fortemente voluta dal club. Lo scorso anno vinse proprio il Como. Quest’anno le squadre partecipanti saranno sei e non più quattro: oltre ai lariani ci saranno gli spagnoli del Villarreal, gli inglesi del Crystal Palace, i francesi del Lens e gli arabi dell’Al-‘Ula. La sesta formazione partecipante è ancora da definire.