Nico Paz convocato ai Mondiali 2026

Lionel Sebastian Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, ha ufficializzato la lista dei convocati per il Mondiali 2026, che si giocheranno tra Stati Uniti, Canada e Messico. Nel gruppo anche il comasco Nico Paz. Non c’è invece l’altro biancoblù Maximo Perrone, autore di una ottima stagione e pure nel giro della Nazionale campione del mondo.

Con Paz l’unico altro convocato dal campionato italiano è l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez.

Una convocazione attesa per il fuoriclasse del Como, che la Lega di Serie A ha votato come migliore centrocampista del campionato 2025-2026, anche se, nella lista di Scaloni compare invece come attaccante. Giocatore che la squadra di lariana cercherà di trattenere nella prossima stagione, anche se la decisione definitiva, come è noto, toccherà al Real Madrid.

L’Argentina è attesa ora da due amichevoli, il 7 giugno contro l’Honduras, il 10 giugno con l’Islanda.

L’esordio ai Mondiali il giorno 17 contro l’Algeria. Nel girone di qualificazione seguiranno le sfide contro l’Austria il 22 e la Giordania il 28.