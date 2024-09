(ANSA) – TRIESTE, 01 SET – Una scalatrice di 25 anni è caduta stamani in Friuli, riportando gravi ferite, durante il primo tiro di corda della via Airolg sul Torrione Spinotti nel gruppo del Coglians. Secondo una ricostruzione, la giovane, studentessa di Trieste, stava affrontando l’impervio sentiero 144 a Forni Avoltri (Udine) quando è caduta a seguito della rottura di un appiglio. Dopo cinque metri è finita quasi a terra, frenata dal compagno di cordata ma battendo la schiena. Dopo la richiesta di intervento urgente formulata al 112, la centrale operativa della Sores Fvg ha inviato sul posto l’elisoccorso. Il personale sanitario ha raggiunto la paziente e l’ha condotta d’urgenza a bordo del velivolo all’ospedale di Udine. Non sarebbe in pericolo di vita. Le squadre della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino con tre tecnici assieme alla Guardia di finanza erano pronte al campo base sotto il rifugio Tolazzi a eventuale supporto alle operazioni. I soccorritori di Forni sono andati incontro al compagno di cordata, un 25enne di Trieste, per aiutarlo a portare giù tutti i materiali. (ANSA).