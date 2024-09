(ANSA) – BOLOGNA, 11 SET – Sono state 29 le vittime sulle strade italiane per incidenti nel secondo weekend di settembre, da venerdì 6 a domenica 8, in lieve diminuzione rispetto al fine settimana precedente, quando i morti furono 33. Lo ricorda l’Asaps, Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, con sede a Forlì. La vittima più giovane un ragazzo di 17 anni, la più anziana una donna di 87, undici avevano meno di 35 anni. Continua la scia di sangue per i motociclisti, con 11 decessi; si aggiungono 6 automobilisti, 7 pedoni (un triste record in un fine settimana), 3 ciclisti, un conducente di monopattino, un conducente di quad. Nel report sono stati considerati i decessi di cinque uomini fra i 22 e i 69 anni e una donna di 78, rimasti gravemente feriti negli scorsi fine settimana. Un incidente ha provocato due vittime, mentre la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 7 incidenti fatali, nove quelli avvenuti su strade statali e provinciali. Sono state 4 le vittime in Lombardia, Veneto, Lazio e Puglia, 3 in Campania e Sicilia, 2 in Emilia-Romagna, una in Liguria, Piemonte, Toscana, Abruzzo e Sardegna. (ANSA).