Como, ipotecata la qualificazione a una coppa europea 2026-2027

L’Europa più vicina dopo il quintultimo turno di campionato. Al di là del discorso Champions, gli ultimi risultati hanno consolidato la posizione del Como nei posti che garantiscono l’accesso ad una competizione continentale nella prossima stagione.

E così, dopo le amichevoli della scorsa estate con Ajax, Betis e Barcellona, i match con squadre straniere di alto livello nell’annata 2026-2027 potrebbero fare parte di una coppa. Per conoscere quale, c’è da attendere.

Il dato più rilevante, dopo la 34esima giornata, sono i sette punti di vantaggio di Como e Roma sulla settima, l’Atalanta. Lariani e giallorossi, sono invece a -3 dalla Juventus, quarta, con i bianconeri che occupano l’ultimo posto per la Champions.

L’Italia, lo ricordiamo, nella stagione 2026-2027 ha a disposizione sette posti nelle coppe: quattro in Champions, due in Europa League e uno in Conference League. Ma la Lazio, ora ottava, con un eventuale vittoria in Coppa Italia andrebbe a prendere un posto in Europa League con la settima classificata esclusa forzatamente dalle competizioni europee.

Ecco perché aver consolidato un piazzamento tra le prime sei per Como e Roma è stato di grandissima importanza. L’ultimo turno su questo fronte è stato uno snodo decisivo, con la squadra bergamasca che ha perso a Cagliari, in un match in cui era teoricamente favorita. Il Como, invece, ha vinto a Genova, la Roma a Bologna.

Non c’è comunque troppo tempo per fare calcoli. Da qui alla fine del campionato mancano quattro turni, poi si tireranno le somme. I punti a disposizione sono 12. Il calendario del Como, sabato prossimo alle 18 al Sinigaglia, propone l’affascinante e impegnativa gara interna contro il Napoli di Antonio Conte.

Poi sarà la volta della trasferta di Verona, che precede la sfida sul Lario con il Parma e, infine, la partita di Cremona contro i grigiorossi che potrebbero essere a caccia di punti preziosi per non retrocedere.

Una conclusione decisamente appassionante con una stagione che per il Como, a prescindere dal finale, rimarrà indimenticabile e in cui, non va dimenticato, la società lariana ha già festeggiato un risultato di grande rilievo, la promozione della sua formazione femminile in serie A.