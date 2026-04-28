Ciclismo giovanile ad Alzate: vittorie di Pedrotti, Bonini e Tetoldini

Alzate Brianza ha ospitato il 9° Trofeo Bcc Brianza e Laghi, prova su strada di ciclismo giovanile riservata alle categorie Esordienti (campionato provinciale) e Allievi.

Le due gare esordienti, valevoli come campionato provinciale di categoria e come terza prova del 16° Criterium di Lecco, hanno visto su un percorso selettivo le vittorie di Iago Pedrotti (Pedale Senaghese) che ha regolato il gruppo sulla salita dell’arrivo, e Pietro Bonini (Gs Ronco Maurigi Delio Gallina), con la stessa modalità. Hanno conquistato le maglie di campioni provinciali Iago Pedrotti (Pedale Senaghese) per il primo anno, ed Eric Meroni (Gs Alzate Brianza) per il secondo anno.



Nella competizioni riservata agli Allievi, la volata finale ha premiato Andrea Tetoldini (Alba Orobia Biassono).