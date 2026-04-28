Como, ubriaco al supermercato rompe una bottiglia e non paga: denunciato 22enne tunisino

22enne tunisino, regolare sul territorio e residente a Fino Mornasco, denunciato dalla polizia di Stato di Como per danneggiamento. L’intervento della pattuglia lunedì sera, in via Recchi, vicino al supermercato e a due passi dallo stadio Sinigaglia, dove era stata segnalata la presenza di tre persone moleste.

Como, 22enne tunisino denunciato e sanzionato

Stando alla segnalazione riferita agli agenti, si trattava di tre soggetti stranieri ubriachi che si aggiravano nel reparto alcolici del supermercato, dove avevano fatto cadere una bottiglia, mandandola in frantumi. Alla richiesta di pagare l’articolo rotto, il 22enne è andato in escandescenza, assumendo anche un atteggiamento molesto. All’arrivo della polizia, il tunisino ha detto di non avere i soldi per risarcire il danno. È stato quindi portato in questura, dove – come detto – è stato denunciato per danneggiamento e sanzionato per ubriachezza.