(ANSA) – TRENTO, 19 SET – Un boscaiolo di nazionalità romena del 1999 ha perso la vita questa mattina mentre stava lavorando nei boschi della Val Sadole (Ziano di Fiemme), poco sopra la strada forestale nella zona di località Cercenai. Da una prima ricostruzione – informa il Soccorso alpino del Trentino – pare che l’uomo sia stato colpito alla testa da un tronco, probabilmente dopo essere stato tagliato, ma la dinamica è in fase di analisi da parte delle autorità competenti. Dopo l’incidente, sono stati i colleghi a chiamare il 112 intorno alle 8.30. La Cue ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre sul posto si portavano gli operatori della stazione Val di Fiemme del Soccorso alpino, i vigili del fuoco di Ziano e Panchià, i carabinieri di Cavalese e l’ambulanza. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Dopo il nullaosta delle autorità, i soccorritori hanno trasferito la salma a valle. (ANSA).