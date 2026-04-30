Como, guidava in piazza Duomo con la patente internazionale falsa: denunciato un cittadino arabo

Girava con la sua auto di grossa cilindrata in pieno centro storico: fermato e denunciato un cittadino arabo. È successo nel pomeriggio di ieri, quando una pattuglia a piedi della polizia locale di Como – impegnata nei controlli nella zona a traffico limitato e nell’area pedonale della città – ha intercettato il mezzo in piazza Duomo, all’incrocio con via Caio Plinio II.

Alla richiesta dei documenti, il conducente ha esibito una patente di guida estera e un permesso internazionale di guida. Il controllo degli agenti ha permesso di rilevare alcune anomalie. Il documento internazionale non era conforme ai modelli ufficiali rilasciati dalle autorità competenti dell’Arabia Saudita, paese di provenienza del conducente, ed è stato quindi sequestrato. In seguito agli accertamenti, l’uomo è stato condotto prima al comando della polizia locale e successivamente al gabinetto di polizia scientifica della questura di Como. Il conducente è stato denunciato e sanzionato per violazione del codice della strada, per circolazione non autorizzata in area pedonale.