(ANSA) – CARACAS, 20 SET – Per il presidente venezuelano Nicolás Maduro, "di fatto il fascismo, il neofascismo e le loro imitazioni stanno conquistando l’Europa". In diretta sulla televisione di stato Venezolana de Televisión (Vtv), Maduro ha aggiunto che "è una cosa incredibile, è impressionante come il fascismo, il neofascismo e le loro imitazioni avanzino in Spagna, mettendo alle strette la democrazia; in Italia, dove hanno conquistato il potere politico; e in Germania, con imitazioni naziste che rivendicano (Adolf) Hitler". Riferendosi alla recente telefonata con il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, Maduro ha dichiarato che "esiste un dibattito nel mondo su questo tema (la crisi venezuelana)" e "io ho approfittato della chiamata per spiegargli nel dettaglio la lotta" che il Venezuela "sta portando avanti per combattere il fascismo". "Bisogna chiamarlo per nome – ha precisato il presidente del Venezuela – il fascismo è il diavolo. Nessuno edulcori le espressioni di intolleranza e di persecuzione tipiche dei progetti fascisti". Maduro ha concluso il suo accalorato intervento a margine di un evento culturale chavista sottolineando che "l’intera internazionale fascista e neofascista ha preso di mira il gioiello della corona del Sud America, il Venezuela". (ANSA).