Possibili disagi per lavori alla rete informatica mercoledì 16 ottobre. Attenzione, in particolare, alla fascia oraria compresa tra le 16 e le 18. Lo comunica l’Asst Lariana in vista di lavori necessari per la prossima introduzione della cartella clinica elettronica. Il blocco riguarderà tutte le strutture di Asst Lariana, dagli ospedali alle Case di Comunità. Potranno risentirne anche le attività che si svolgono in tali presidi, come visite, esami, accettazioni e pagamenti.

Dalle 16 alle 18, inoltre, non si potranno scaricare i referti dal portale Referti WEB di Asst Lariana. Per gli utenti sarà impossibile anche prenotare le visite in libera professione attraverso il portale prenotazioni.asst-lariana.it. Nessun problema, invece, sul portale Zero Coda, dal quale sarà possibile prenotare gli appuntamenti.

Gli appuntamenti prenotati per esami o visite si svolgeranno regolarmente, ma non si escludono rallentamenti e altri disagi, in quanto le operazioni di accettazione dovranno essere effettuate su carta. Non sarà possibile pagare in contanti: l’Asst ricorda che si può utilizzare il sistema online dei pagamenti della pubblica amministrazione PagoPA. I pazienti che lo desiderano, inoltre, potranno effettuare accettazione e pagamenti in qualunque Cup aziendale nella giornata di martedì 15 e di mercoledì 16 (entro le ore 15.30).