Como, dopo tre turni in trasferta la “prima” sul Lario contro il Parma

Partenza con tre trasferte consecutive, come da richiesta del Como, in attesa che vengano completati i lavori della curva allo stadio Sinigaglia. La Lega serie A ha pubblicato il calendario della nuova stagione. I lariani saranno tra l’altro ospiti in tre stadi iconici, che hanno ospitato gli ormai lontani Mondiali del 1990. Partenza il 23 agosto a Udine, seguita dalla gara di Napoli il 30 e da quella di Marassi con il Genoa il 6 settembre.

La “prima” sul Lario il 13 settembre con il Parma.

Sarà un calendario asimmetrico, come da qualche anno avviene: tra andata e ritorno non ci sarà dunque lo stesso ordine delle partite. Con le gare dei lariani che poi saranno ricalibrate con il calendario della Champions, con anticipi al venerdì per tutelare il successivo impegno europeo.

La curiosità riguarda di solito l’esordio, ma in realtà al termine della stagione conterà la volata finale, quella in cui si decide tutto. Al quintultimo turno sul Lario arriverà l’Inter, poi seguiranno la trasferta di Venezia, la gara interna con l’Atalanta, il match all’Olimpico con la Roma e la chiusura, al Sinigaglia, contro il Genoa. Una conclusione non semplice.

Per quanto riguarda i confronti cosiddetti di cartello le date da segnare all’andata sono l’11 ottobre per Como-Roma, l’8 novembre per Inter-Como, il 29 novembre per Como-Juventus e il 20 dicembre per Milan-Como.

Dopo la pausa per le feste di Natale il 2027 si aprirà il 3 gennaio con Como-Lecce.

Questo per quanto riguarda il campionato. Per la Champions la partenza del torneo è prevista il 7 luglio con il primo turno. Ci saranno una serie di giornate per scremare le squadre che poi saranno ammesse alla fase di campionato – con in campo i biancoblù di mister Cesc Fabregas – che scatterà l’8 settembre. Il sorteggio, in questo caso, sarà il 27 agosto.