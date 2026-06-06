Sconto carburanti fino al 3 luglio. Dimezzato da 10 a 5 centesimi il bonus per il gasolio

Lo sconto sul carburante rimarrà in vigore fino al 3 luglio prossimo, ma per il gasolio si dimezza ulteriormente da 10 a 5 centesimi al litro, mentre resta a 5 centesimi quello per la benzina. La nuova proroga è stata definita in un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze e del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Nei giorni scorsi sembrava che il governo stesse valutando misure diverse rispetto al taglio delle accise, ma è arrivata invece l’ulteriore proroga, anche se con una ulteriore riduzione del bonus. Allo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell’Iva, che porta quindi la riduzione complessiva a 6,1 centesimi.

La copertura per la nuova proroga ammonta a poco meno di 150 milioni di euro, derivante dall’extra gettito dell’Iva. “Alle minori entrate derivanti dalla proroga si provvede – si legge nel decreto – con quota parte, pari a 149,4 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal primo maggio al 31 maggio 2026 in relazione ai versamenti periodici dell’imposta sul valore aggiunto”.

La riduzione dello sconto sarà pressoché immediata e l’effetto sul prezzo del gasolio, che dovrebbe dunque risalire subito di 5 centesimi, peserà subito sulle tasche degli automobilisti. Da valutare per il territorio comasco anche quale sarà l’effetto delle nuove norme sul comportamento dei vicini svizzeri, che nelle ultime settimane hanno affollato le stazioni di servizio lariane per il costo dei carburanti più basso rispetto a quello del Canton Ticino. La differenza ora però sembra destinata ad assottigliarsi ulteriormente.