(ANSA) – ROMA, 06 NOV – Dopo 10 giorni di tempo stabile, è previsto un cambiamento nel fine settimana. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che quest’anno l’Estate di San Martino (il periodo intorno all’11 novembre) porterà freddo e anche neve. Nei prossimi 3 giorni tempo stabile al Centro-Nord, si alzeranno i valori dello smog, in particolare nella Pianura Padana; al Sud invece, complice la temperatura del mare ancora calda, si formeranno temporali anche intensi sul Tirreno e localmente in Sicilia e poi Sardegna orientale. Le temperature resteranno miti fino a sabato con picchi di 24°C in Sardegna e Sicilia, 22°C anche in Campania, Puglia, Calabria e Lazio. A Roma e Latina, infatti, oscilleremo ancora tra 21 e 22°C, continuerà la ‘novembrata’ al Centro-Sud e sulle zone alpine: anche sulle montagne, infatti, il caldo proseguirà anomalo con zero termico molto alto, a circa 3500 metri, come a giugno. Da domenica tutto potrebbe cambiare: l’allungamento dell’alta pressione verso le Isole britanniche spingerebbe sul fianco orientale la discesa di un nocciolo artico continentale, prima verso i Balcani e poi verso l’Italia. Se la previsione venisse confermata, la prossima settimana sarebbe ‘quasi invernale’ con temperature 6-7°C sotto la media del periodo. Non si può escludere qualche fiocco di neve a quote collinari. Nel dettaglio Mercoledì 6. Al Nord: cielo poco nuvoloso. Al Centro: bel tempo. Al Sud: nubi in Sicilia con piogge sparse. Giovedì 7. Al Nord: cielo poco nuvoloso. Al Centro: nubi sparse. Al Sud: nubi in Sicilia con rovesci. Venerdì 8. Al Nord: cielo poco nuvoloso. Al Centro: nubi sparse, occasionali piogge in Sardegna. Al Sud: nubi sparse con rovesci specie in Sicilia. Tendenza: piogge sempre in Sicilia, poi irruzione fredda e ciclone sulla Sardegna. (ANSA).