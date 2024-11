E’ morto all’ospedale San Gerardo di Monza l’operaio di 41 anni vittima lunedì scorso di un gravissimo infortunio sul lavoro a Erba, in un cantiere in via Fiume. L’uomo, di origine albanese e residente in provincia di Bergamo, era stato ricoverato in condizioni critiche in neurorianimazjone. La prognosi era riservata e nel pomeriggio di oggi l’uomo è purtroppo deceduto.

L’incidente si era verificato lunedì mattina. Dalle prime informazioni, sembra che il 41enne, Elton Dema, fosse su un carrello elevatore per lavorare. Per cause ancora da chiarire sarebbe poi stato schiacciato contro il soffitto, riportando traumi gravissimi.

A Erba sono intervenute automedica, autoinfermieristica e ambulanza. Il 41enne era in arresto cardiocircolatorio quando è stato soccorso. Sono state avviate le manovre di rianimazione ed è stato portato in condizioni gravissime al San Gerardo. Vani purtroppo i tentativi di salvargli la vita.

I carabinieri e i tecnici dell’Ats Insubria, intervenuti dopo l’infortunio sono al lavoro per ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto. La procura di Como ha aperto un’indagine sulla tragedia.