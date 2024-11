(ANSA) – MILANO, 20 NOV – La Procura di Milano ha chiuso le indagini, condotte dai carabinieri del Ros, nei confronti di due persone "con base" in Lombardia che, a partire dai primi mesi del 2023, si sarebbero "fatti promotori di una collaborazione con i servizi di intelligence russi" per "fornire informazioni di natura sensibile", come la "mappatura dei sistemi di video sorveglianza delle città di Milano e Roma, mostrando particolare attenzione alle ‘zone grigie’, ossia a quelle aree cittadine non coperte da telecamere" o "dash cam" su taxi. L’accusa è di "corruzione del cittadino da parte dello straniero" aggravata da finalità di terrorismo ed eversione. (ANSA).