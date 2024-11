(ANSA) – TRIESTE, 28 NOV – Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Fvg e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha svolto la prima visita istituzionale al cantiere del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka. A meno di 150 giorni dall’ apertura dell’Esposizione Universale, che si prevede accoglierà circa 30 milioni di visitatori dal 13 aprile al 13 ottobre 2025, Fedriga ha verificato l’avanzamento dei lavori, accompagnato dall’ambasciatore Mario Vattani, Commissario Generale Italia a Expo 2025 Osaka e dall’architetto del Padiglione, Mario Cucinella. "La partecipazione delle Regioni e delle Province Autonome all’Esposizione internazionale di Osaka si inserisce in un percorso virtuoso, avviato già ai tempi dell’Expo di Dubai, per valorizzare le numerose eccellenze dei territori e riconoscere la centralità di questi, e delle comunità locali, quali primari vettori di sviluppo culturale, sociale ed economico del Paese" ha detto Fedriga. "Un’opportunità che abbiamo ritenuto di cogliere con entusiasmo a livello di sistema delle Regioni, non meno che individualmente: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sarà presente in Giappone già nel corso della prima settimana tematica del Padiglione Italia, tra il 27 aprile e il 3 maggio 2025, per raccontarsi al grande pubblico e a una selezionata platea di stakeholder". Molto significativo sarà il 25 aprile, quando "si svolgerà l’anteprima della terza edizione di Selecting Italy, l’evento sull’attrazione degli investimenti esteri e sulle catene regionali del valore – che si terrà a Trieste a inizio novembre 2025 – organizzato con la Conferenza delle Regioni e dalla Regione Fvg e patrocinato dai Ministeri degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e delle Imprese e Made in Italy". (ANSA).