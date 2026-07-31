Como Cup, oggi le prime finali. La squadra di Fabregas in campo alle 18

Penultima giornata per la Como Cup, oggi allo stadio Sinigaglia. Il torneo organizzato dal club lariano si avvia verso la conclusione. Alle 18 si gioca la finale per il 3° e 4° posto, fra il Como e i portoghesi del Famalicão. Alle 20.30 si disputa la sfida per il 5° e 6° posto tra i britannici del Crystal Palace e i sauditi dell’AlUla.

Domani alle 20, invece, ci sarà la finalissima tra i francesi del Lens e gli spagnoli del Villarreal. Confronto di altissimo livello, tra due squadre che, al pari del Como, parteciperanno alla Champions League 2026-2027.