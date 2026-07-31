Trenord e Asf Autolinee presentano il “Como Open Pass”: Il biglietto che unisce treno e bus

Scoprire Como e il suo territorio in modo sostenibile e risparmiando, lasciando l’auto a casa: è questa la finalità della proposta di Trenord e ASF Autolinee con “Como Open Pass”, il biglietto integrato che abbina il viaggio in treno da qualsiasi località della Lombardia agli spostamenti sulle linee bus urbane ed extraurbane. Un’unica soluzione per raggiungere il centro storico e le sue bellezze architettoniche, come il Grumello e la città murata di Como, Menaggio, Bellagio, Argegno e la Val d’Intelvi.

Il pacchetto nasce nell’ambito di “Gite in treno”, iniziativa di Trenord che propone itinerari e idee per raggiungere in treno le destinazioni del tempo libero, per un turismo sostenibile.

Al costo di 15 euro, il biglietto comprende un viaggio di andata e ritorno in treno da qualsiasi località della Lombardia a tutte le stazioni di Como e consente di spostarsi senza limiti, per l’intera giornata, sulle linee ASF locali. È così possibile visitare Como, raggiungere Menaggio e altre destinazioni della provincia, tra cui Bellagio che è inoltre raggiungibile con la linea C136 di ASF e la linea regionale di Trenord dalla stazione di Asso, con un unico titolo di viaggio. “Como Open Pass” è pensato per chi desidera trascorrere una giornata sul Lago di Como superando le difficoltà di parcheggio e le ore di guida.

Il biglietto è in vendita online sul sito di Trenord alla sezione gite in treno (clicca qui per i dettagli), nelle biglietterie Trenord e nelle rivendite autorizzate. Al momento dell’acquisto, è necessario indicare la data di utilizzo.

Le principali stazioni della città sono Como San Giovanni e Como Lago, a pochi passi dal centro e dal lungolago. La stazione di Como San Giovanni è direttamente collegata a Milano Porta Garibaldi dai treni della linea S11 Milano-Como e a Milano Centrale dalla linea TILO RE80. Como Lago è servita dalla linea Milano Cadorna-Saronno-Como Lago.

Il nuovo titolo di viaggio integrato, “Como Open Pass”, è pensato per sostituire la mobilità privata e rendere più facile e conveniente l’utilizzo dei mezzi pubblici per spostarsi nel territorio. Il biglietto Como Open pass non è valido sui Servizi Speciali su prenotazione quali ASF Express, ASF Flex e Noleggio.

Ulteriori informazioni sul biglietto speciale e sugli orari sono disponibili su trenord.it e App.