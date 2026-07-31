Lavori sulle pavimentazioni, chiusura temporanea dei cimiteri di Como. Il calendario

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13942 Lavori sulle pavimentazioni chiusura temporanea dei cimiteri di Como. Il calendario 1785485763

Il Comune informa la cittadinanza che sono previsti servizi di diserbo chimico sulle pavimentazioni di alcuni cimiteri di Como. Per consentire l’esecuzione delle attività ne è stata disposta la chiusura temporanea la prossima settimana secondo il seguente calendario:

Cimitero vecchio di Camnago, lunedì 3 agosto 2026

Cimitero nuovo di Camnago Volta, lunedì 3 agosto

Cimitero di Civiglio, lunedì 3 agosto

Cimitero di Breccia, martedì 4 agosto

Cimitero di Rebbio, martedì 4 agosto

Cimitero di Albate, martedì 4 agosto

Cimitero di Camerlata, mercoledì 5 e giovedì 6 agosto

Cimitero di Monte Olimpino, giovedì 6 agosto

Cimitero Monumentale: lunedì 10 e martedì 11agosto

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