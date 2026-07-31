Lavori sulle pavimentazioni, chiusura temporanea dei cimiteri di Como. Il calendario

Il Comune informa la cittadinanza che sono previsti servizi di diserbo chimico sulle pavimentazioni di alcuni cimiteri di Como. Per consentire l’esecuzione delle attività ne è stata disposta la chiusura temporanea la prossima settimana secondo il seguente calendario:
Cimitero vecchio di Camnago, lunedì 3 agosto 2026
Cimitero nuovo di Camnago Volta, lunedì 3 agosto
Cimitero di Civiglio, lunedì 3 agosto
Cimitero di Breccia, martedì 4 agosto
Cimitero di Rebbio, martedì 4 agosto
Cimitero di Albate, martedì 4 agosto
Cimitero di Camerlata, mercoledì 5 e giovedì 6 agosto
Cimitero di Monte Olimpino, giovedì 6 agosto
Cimitero Monumentale: lunedì 10 e martedì 11agosto
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