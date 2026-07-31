Esodo estivo, sabato da bollino nero sulle strade. Cantieri sospesi e aumento di personale

L’inizio di agosto come ogni anno corrisponde a giornate roventi sulle strade e sulle autostrade e non solo per il meteo ma per le migliaia di persone che si mettono in auto verso le località di vacanza. E la A9 non farà eccezione. Sarà un sabato da bollino nero per il secondo grande fine settimana dell’esodo estivo e lo sottolineano sia Autostrade per l’Italia che Anas. Proprio Anas fa sapere che, sulla rete che le compete, da oggi a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti. Per agevolare la circolazione, la società del Gruppo Fs ha potenziato il presidio della rete nazionale e sospeso, o chiuso, fino al 7 settembre, 1.175 cantieri, pari all’83% dei 1.414 attivi.

“Le giornate da bollino nero rappresentano il momento di massimo afflusso del fine settimana”, spiega l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, volto noto ai comaschi per il cantiere della variante della Tremezzina, che invita gli automobilisti a programmare gli spostamenti, verificare le condizioni del traffico, del veicolo e del meteo prima della partenza.

“La sicurezza deve rimanere la priorità assoluta”, sottolinea, ricordando l’importanza di rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza, evitare distrazioni alla guida e fare soste regolari durante i viaggi più lunghi. Per gestire i flussi saranno impegnati 2.500 tra tecnici e personale di esercizio, oltre agli operatori delle Sale operative territoriali e della Sala nazionale. Viabilità Italia ha indicato il bollino nero nella mattinata di sabato primo agosto e il bollino rosso nei pomeriggi di oggi, sabato e domenica. Tra le arterie interessate dall’aumento del traffico figurano le principali direttrici turistiche del Nord e del Sud Italia. Per agevolare la circolazione divieto di transito dei mezzi pesanti già oggi dalle 16 alle 22, sabato dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22.

Sospensione dei cantieri maggiormente impattanti lungo le principali direttrici, potenziamento di uomini e mezzi nei punti strategici della rete, rafforzamento dei servizi di pronto intervento e dei presidi meccanici e sanitari lungo le tratte. Anche Autostrade per l’Italia mette in guardia gli automobilisti e si mobilita. “A partire da questo fine settimana, in particolare a partire dalla mattinata di sabato 1° agosto, – si legge sul sito – inizieranno ad intensificarsi gli spostamenti in uscita dai principali centri urbani verso le località di villeggiatura. Il picco degli spostamenti si registrerà nel fine settimana del 7 e il 9 agosto. Complessivamente, nei due weekend più intensi dell’esodo, secondo le stime di Autostrade saranno circa 16 milioni i veicoli in transito lungo i 3.000 km di rete gestiti dal Gruppo”.