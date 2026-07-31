Addio a Franco Baresi: da capitano del Milan vinse lo storico scudetto del 1988 al Sinigaglia

Addio ad un personaggio simbolo del Milan e del calcio italiano. A 66 anni dopo una lunga malattia è morto Franco Baresi. Nato a Travagliato, in provincia di Brescia, l’8 maggio del 1960, Baresi con il Milan ha conquistato sei scudetti e tre Coppa dei Campioni. Nel suo curriculum 81 gare in Nazionale, con la conquista del Mondiale del 1982 in Spagna.

Proprio nel 1982 il suo primo incrocio in una sfida di serie A contro il Como, allo stadio Sinigaglia. La gara terminò 2-0 per il Como ed è quella ricordata per un cubo di porfido lanciato dalla curva rossonera contro Fulvio Collovati, difensore del Milan. Una stagione mediocre per la squadra del capoluogo lombardo, che alla fine dell’anno finì in serie B assieme ai lariani. Decisiva, nella parte iniziale, proprio l’assenza di Baresi, bloccato da un problema di salute per quattro mesi.

Uno stadio Sinigaglia che però per Baresi e per il Milan sarebbe stato propizio in ben altre circostanze. Pareggiando 1-1 con il Como, il Milan, proprio con Baresi capitano, sulle rive del Lario vinse il primo scudetto dell’epoca di Silvio Berlusconi. Una grande festa con un momento della partita che in molti non hanno dimenticato.

La gara era sull’1-1, un risultato che andava bene ad entrambe le squadre con il Como salvo e il Milan, campione. Le società, dopo la cessione di Stefano Borgonovo ai rossoneri, erano peraltro amiche. Nel finale entrò Marco van Basten (quell’anno aveva giocato pochissimo per un infortunio) che non si adeguò all’andamento della sfida, che si stava trascinando verso il fischio finale. Il campione olandese sfiorò il gol e a quel punto proprio Baresi attraversò il campo di corsa per spiegargli che, viste le circostanze…doveva stare tranquillo.

In anni più recenti, a fine carriera, per eventi promozionali e iniziative legate al calcio Franco Baresi è arrivato sul Lario. Ma sono due le occasioni che più di altre meritano un ricordo e sono entrambe legate a Stefano Borgonovo, l’attaccante cresciuto nel Como, morto per la Sla a 49 anni nel 2013, che nel Milan con Baresi aveva giocato nella stagione 1989-1990.

La prima è stata l’inaugurazione della Cruyff Court, il 10 novembre del 2014, in città in via Leoni. Un evento al quale, oltre al grande Johan Cruyff, parteciparono grandi firme del calcio, tra cui Franco Baresi. Il campo era stato dedicato proprio a Stefano Borgonovo.

E Baresi non volle mancare allo stadio il 16 marzo del 2016, quando a Stefano Borgonovo è stato dedicato il piazzale davanti all’impianto. Con lui, quel giorno, molti ex calciatori – tra cui altri campioni del mondo come Pietro Vierchowod, Gianluca Zambrotta e Claudio Gentile – per assistere alla cerimonia con il sindaco Mario Lucini e la moglie di Borgonovo, Chantal. Franco Baresi fu pacificamente preso d’assalto dai tanti appassionati e da giovani calciatori presenti all’evento per le consuete richieste di foto e di autografi.

L’arrivo di Franco Baresi alla cerimonia di inaugurazione della Cruyff Court a Como nel 2014

Baresi allo stadio Sinigaglia in occasione della cerimonia per “Largo Stefano Borgonovo”

Richieste d’autografi per Baresi al Sinigaglia in occasione della cerimonia per “Largo Stefano Borgonovo

La foto di gruppo finale, con Franco Baresi, dopo l’inaugurazoone di Largo Borgonovo