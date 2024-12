(ANSA) – NUORO, 08 DIC – Due esemplari di Ibis eremita (Geronticus Eremita Linnaeus), una specie protetta di volatili la cui popolazione ammonta a soli 280 esemplari su tutto il territorio europeo, sono stai individuati, a seguito di una segnalazione, da una pattuglia del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Forestale di Nuoro in località "Sa Toba", alla periferia della città. Oltre ad un individuo adulto di nome Schneider, munito di apparecchio GPS, gli agenti hanno riscontrato la presenza di un pullo, individuo in giovane età, suo abituale gregario. Il numero di volatili in Europa è stato raggiunto dopo oltre 20 anni di sforzi di reintroduzione, nell’ambito del progetto "Life20 Northern Bald Ibis": la popolazione di Ibis dovrà diventare autosufficiente entro il 2028, per poi sopravvivere possibilmente senza l’intervento umano. Secondo quanto riscontrato dal Corpo Forestale i due ibis hanno raggiunto la Sardegna dalle coste della Toscana. "Ora si sta profondendo per un attento monitoraggio e soprattutto per garantire la loro incolumità, anche tenendo conto che siamo nel pieno della stagione venatoria – fa sapere il Corpo Forestale regionale – Nella tarda serata, col buio incombente, la coppia si è sistemata in cima ad un palo elettrico per trascorrere la notte". (ANSA).