Ultraleggero precipitato a Lurate Caccivio, perizia in corso. Proseguono le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente

L’aereo ultraleggero precipitato ieri pomeriggio a Lurate Caccivio è in fase di perizia da parte dei tecnici. Il mezzo deve ora essere spostato all’interno di una struttura protetta, per liberare il campo e permettere agli ingegneri di continuare la perizia. Non ci sono, al momento, ulteriori aggiornamenti in merito alla dinamica dei fatti. Le indagini per ricostruire l’accaduto sono ancora in corso.

I tecnici sul posto per la perizia

Ultraleggero precipitato a Lurate Caccivio, due feriti. Indagini in corso

L’ultraleggero è precipitato poco dopo le 16 di sabato nella zona di via Machiavelli, in un grande prato che si trova tra il Centro di Equitazione Lariana e il campo sportivo. Feriti due uomini che si trovavano a bordo del mezzo. Si tratta di un cittadino italiano di 58 anni ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano e un cittadino svizzero di 54 anni trasportato invece all’ospedale di Circolo di Varese. Quest’ultimo non è in rianimazione e non è in prognosi riservata. Ha riportato problemi ortopedici agli arti inferiori.

Il velivolo – un biposto ultraleggero utilizzato per i voli addestrativi – era decollato attorno alle 15 da Albenga, nel Savonese, ed era diretto all’aeroporto ticinese di Locarno.