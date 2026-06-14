Ultraleggero precipitato a Lurate Caccivio, perizia in corso. Proseguono le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente

L’aereo ultraleggero precipitato ieri pomeriggio a Lurate Caccivio è in fase di perizia da parte dei tecnici. Il mezzo deve ora essere spostato all’interno di una struttura protetta, per liberare il campo e permettere agli ingegneri di continuare la perizia. Non ci sono, al momento, ulteriori aggiornamenti in merito alla dinamica dei fatti. Le indagini per ricostruire l’accaduto sono ancora in corso.
Ultraleggero precipitato a Lurate Caccivio, due feriti. Indagini in corso
L’ultraleggero è precipitato poco dopo le 16 di sabato nella zona di via Machiavelli, in un grande prato che si trova tra il Centro di Equitazione Lariana e il campo sportivo. Feriti due uomini che si trovavano a bordo del mezzo. Si tratta di un cittadino italiano di 58 anni ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano e un cittadino svizzero di 54 anni trasportato invece all’ospedale di Circolo di Varese. Quest’ultimo non è in rianimazione e non è in prognosi riservata. Ha riportato problemi ortopedici agli arti inferiori.
Il velivolo – un biposto ultraleggero utilizzato per i voli addestrativi – era decollato attorno alle 15 da Albenga, nel Savonese, ed era diretto all’aeroporto ticinese di Locarno.