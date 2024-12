Temporaneamente chiusa al traffico nel pomeriggio di oggi per un albero caduto sulla strada. La pianta ha bloccato la carreggiata, fortunatamente senza colpire persone. Sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere l’albero e mettere in sicurezza la via. Agenti della polizia locale di Como hanno chiuso la strada al traffico per tutta la durata delle operazioni di rimozione della pianta.