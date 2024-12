(ANSA) – ANCONA, 24 DIC – Non si ferma l’ondata di maltempo con forte vento sulle Marche, in tutte le province, soprattutto nella parte centrale e meridionale della regione dove i vigili del fuoco sono al lavoro ininterrottamente da ieri. Ancora numerosi gli interventi in corso e molte le richieste in coda. Dall’inizio della perturbazione ieri gli interventi dei vigili del fuoco hanno toccato quota 350. Al punto che tre squadre sono giunte in supporto da altre regioni. Il forte vento che ha battuto la regione, con criticità ad Ancona e provincia, sta mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi con i volontari della protezione civile mobilitati. Oltre alla squadra di Forlì Cesena, che sta operando da ieri nel fermano, si sono aggiunte altre due squadre provenienti dai Comandi del Veneto e della Toscana in rinforzo nel pesarese e sono in arrivo ulteriori due squadre da Ravenna e dal Lazio per l’anconetano. L’emergenza riguarda, per il forte vento, la caduta di alberi e rami che in molte località si sono abbattuti su automobili, case e sedi stradali. Una tormenta di neve ha interessato i Sibillini, completamente imbiancati e costretto alla chiusura degli impianti di risalita sulle piste. (ANSA).