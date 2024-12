(ANSA) – TARANTO, 24 DIC – Un uomo di 36 anni è stato denunciato dalla polizia perché considerato il presunto responsabile dell’incidente stradale avvenuto questa mattina sulla statale 106 vicino a Taranto, in direzione Reggio Calabria, in cui un uomo di 73 anni è morto. L’indagato è accusato di omicidio stradale: è risultato positivo anche ai test sull’assunzione di cocaina e cannabinoidi. Secondo quanto ricostruito, il 36enne assieme a un’altra persona viaggiava a bordo di una Peugeot 308 quando, forse a causa dell’alta velocità, ha impattato contro il furgone Fiat Scudo guidato dalla vittima. Lo scontro per l’anziano è stato fatale: è morto sul colpo. La ricostruzione dell’incidente si è avvalsa anche delle dichiarazioni dell’indagato, denunciato anche per guida senza patente sotto l’utilizzo di sostanze stupefacenti. I due mezzi sono stati sottoposti a sequestro. (ANSA).