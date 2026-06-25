Turate, riapre la Sala Polifunzionale dopo la devastante grandinata del luglio 2023

Riapre al pubblico la Sala Polifunzionale di Turate, dopo i lavori di ripristino realizzati a seguito della grandinata del luglio 2023. L’edificio pubblico di via Galileo Galilei, destinato ad attività sociali, culturali e associative del territorio, è stato uno dei più danneggiati dalla devastante ondata di maltempo di tre anni fa. “Sulla struttura – spiegano dall’amministrazione – è stato necessario progettare e realizzare un intervento complesso e articolato di manutenzione straordinaria, accompagnato da importanti opere di adeguamento e riqualificazione”. L’investimento sostenuto dal Comune ammonta a oltre 355mila euro.

La Sala torna quindi accessibile alla cittadinanza e alle realtà associative.

“L’amministrazione comunale – spiegano – ha già comunicato la riapertura degli spazi al Corpo Musicale Santa Cecilia ed è già al lavoro per la programmazione di nuove iniziative dedicate ai ragazzi delle scuole, che troveranno nella Sala un luogo rinnovato e pienamente funzionale anche alle loro attività. La riapertura rappresenta un passaggio significativo nel percorso di ripristino del patrimonio pubblico danneggiato dagli eventi atmosferici del 2023, che avevano colpito 20 edifici su 22”.