Como, inseguito dopo il furto di un portafoglio. 22enne marocchino denunciato dalla polizia

Como, inseguito dopo furto di portafoglio dai poliziotti 22enne marocchino denunciato dalla Polizia di Stato di Como.

La polizia, stamattina alle 7, ha denunciato per furto aggravato in concorso, resistenza a Pubblico Ufficiale, un 22enne marocchino irregolare in Italia, domiciliato in Svizzera e sprovvisto di documenti.

Una pattuglia della squadra, in piazza S. Teresa all’intersezione con viale Rosselli, ha notato un gruppo di tre persone che, correndo, inseguiva un uomo.

I 3 inseguitori hanno raccontato di essere turisti inglesi e di essere stati derubati del portafoglio da uno dei due ragazzi che avevano incontrato vicino al Monumento ai Caduti poco prima, e che stavano inseguendo. Il ladro è stato rintracciato in un bar tabacchi nel quale aveva tentato un pagamento con la carta di credito.

Gli agenti hanno raggiunto il fuggitivo in pochi minuti e lo hanno intercettato all’altezza di viale Puecher, mentre stava provando a scavalcare una recinzione. Raggiunto il 22enne ha reagito con violenza colpendo i poliziotti.