Como, inseguito dopo il furto di un portafoglio. 22enne marocchino denunciato dalla polizia

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Como, inseguito dopo furto di portafoglio dai poliziotti 22enne marocchino denunciato dalla Polizia di Stato di Como.

La polizia, stamattina alle 7, ha denunciato per furto aggravato in concorso, resistenza a Pubblico Ufficiale, un 22enne marocchino irregolare in Italia, domiciliato in Svizzera e sprovvisto di documenti.

Una pattuglia della squadra, in piazza S. Teresa all’intersezione con viale Rosselli, ha notato un gruppo di tre persone che, correndo, inseguiva un uomo.

I 3 inseguitori hanno raccontato di essere turisti inglesi e di essere stati derubati del portafoglio da uno dei due ragazzi che avevano incontrato vicino al Monumento ai Caduti poco prima, e che stavano inseguendo. Il ladro è stato rintracciato in un bar tabacchi nel quale aveva tentato un pagamento con la carta di credito.

Gli agenti hanno raggiunto il fuggitivo in pochi minuti e lo hanno intercettato all’altezza di viale Puecher, mentre stava provando a scavalcare una recinzione. Raggiunto il 22enne ha reagito con violenza colpendo i poliziotti.

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