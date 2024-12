(ANSA) – USSITA, 31 DIC – È un avvio di stagione record per le stazioni sciistiche marchigiane di Frontignano e Bolognola. Sono già migliaia gli sciatori e amanti della neve che dal 20 dicembre, giorno in cui sono stati aperti gli impianti, hanno scelto le montagne delle Marche. Tante persone giunte dalla regione, ma anche dall’Umbria, dalla Toscana e dal Lazio. Frontignano e Bolognola si preparano a proseguire le vacanze natalizie con il tutto esaurito e con una neve di ottima qualità come non accadeva da tempo. Al Saliere Mountain Lounge uno dei più bei rifugi dell’Appennino nel cuore delle piste di Frontignano, è possibile pranzare con piatti del luogo o gustarsi un aperitivo sui solarium esterni. E per la notte di San Silvestro è in programma un grande party di Capodanno, con la seggiovia che resterà aperta fino alle ore 3. Francesco Cangiotti, ceo delle Funivie Bolognolaski che gestisce gli impianti di Frontignano e Bolognola dà i numeri di questo avvio di stagione: "Abbiamo mediamente oltre 2500 primi ingressi a Frontignano e 1800 a Bolognola, quindi tantissimi sciatori che scelgono le nostre stazioni sciistiche tirate a lucido per trascorrere delle bellissime vacanze sulla neve". "Tante anche le persone che non sciano ma che vogliono godersi un aperitivo in baita e apprezzare questo bellissimo sole magari gustando anche un calice di champagne come nelle più blasonate località alpine", sottolinea. Cangiotti, oltre a raccontare altre iniziative in programma, fa sapere che "si stanno aspettando gli ultimi permessi dal Comune di Bolognola anche per poter iniziare lo sci in notturna, con l’impianto d’illuminazione sulla pista Marchigiana realizzato dall’amministrazione comunale lo scorso anno, pista di sci in notturna unica nei Sibillini". (ANSA).