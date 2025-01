(ANSA) – MATERA, 04 GEN – Antonio Nicoletti è il nuovo direttore generale della Fondazione Matera Basilicata 2019, anno nel quale la città dei Sassi fu Capitale europea della Cultura. Nicoletti – direttore generale uscente dell’Apt, l’Agenzia di promozione turistica della Basilicata – è stato nominato dal Consiglio di amministrazione della stessa Fondazione: la scelta "è avvenuta – è specificato in una nota – a seguito della valutazione dei curricula pervenuti in risposta all’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico". Il presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019, Michele Somma, ha espresso "il proprio apprezzamento per il percorso che ha portato alla selezione e ha sottolineato l’importanza di questa nomina nel consolidare il ruolo della Fondazione come motore culturale e promotrice di sviluppo per il territorio. Sono certo che l’esperienza e la visione di Nicoletti sapranno consolidare lo slancio della Fondazione, rafforzando il nostro impegno a promuovere la cultura come motore di crescita e coesione per la Basilicata e oltre", ha concluso Somma. (ANSA).