Verifiche sismiche all’Hospice San Martino di Como: dall’1 al 15 giugno pazienti trasferiti a Mariano Comense

I pazienti ricoverati all’Hospice San Martino di Como saranno temporaneamente trasferiti all’Hospice di Mariano Comense per consentire una serie di verifiche sismiche. Un trasferimento di due settimane, dall’1 al 15 giugno.

Lavori all’Hospice San Martino di Como: per due settimane pazienti trasferiti a Mariano Comense

Per completare gli interventi previsti dalla normativa, per quei giorni sarà necessario sospendere l’attività di ricovero all’Hospice San Martino. I lavori, già programmati, non consentono infatti la prosecuzione in contemporanea della delicata attività assistenziale e sanitaria svolta quotidianamente nella struttura. Nel periodo interessato i pazienti ancora ricoverati saranno trasferiti, con tutte le dovute cautele, all’Hospice di Mariano Comense, sotto la supervisione dell’equipe della struttura di Cure Palliative diretta dalla dottoressa Carla Longhi.

Non appena saranno concluse le attività di verifica, i pazienti verranno nuovamente accolti all’Hospice San Martino. Lo comunica l’Asst Lariana, scusandosi per il disagio arrecato ai pazienti, ai loro familiari e agli operatori coinvolti. L’obiettivo è ultimare gli interventi nel rispetto del cronoprogramma, per ripristinare nei tempi previsti la normalità delle attività della struttura.