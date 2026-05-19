Tassista abusivo fermato sulla Regina. Trasportava turisti canadesi in un hotel di Menaggio

Da Malpensa a un hotel di Menaggio per 170 euro. Ad effettuare il servizio, prenotato da due turisti canadesi, un tassista abusivo, ucraino residente a Milano, che effettuava i trasporti senza alcuna autorizzazione. A scoprire l’irregolarità la guardia di finanza, che ha fermato l’auto per un controllo sulla statale Regina. Maxi multa, sequestro del mezzo e sospensione della patente.

Il caso è stato accertato durante i controlli sulla Regina ed è il secondo in pochi giorni, dopo quello di un cittadino cinese che svolgeva abusivamente il servizio di noleggio con conducente. Ora l’ulteriore intervento analogo. Il conducente ucraino aveva fatto salire i turisti diretti sul Lago di Como all’aeroporto e li stava accompagnando in hotel.

Dai controlli è emerso che l’autista abusivo aveva avviato l’attività il giorno precedente il controllo, con l’apertura della partita IVA. E’ stato sanzionato con una multa che potrà variare da 1.812 a 7.249 euro, oltre al sequestro amministrativo del mezzo per la successiva confisca e la sospensione della patente di guida.

Nell’ambito dei controlli, che hanno impegnato 32 pattuglie della guardia di finanza, sono stati controllati 115 veicoli, 184 persone e 11 esercizi commerciali. Durante le attività è stato anche scoperto un lavoratore in nero nel settore della ristorazione e sono state accertate quattro irregolarità per la mancata emissione di scontrini.