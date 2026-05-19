Comprare casa a Como, che sia abitazione o investimento, la tipologia più richiesta è il trilocale

Comprare casa non è affare semplice. Bisogna mettere insieme esigenze, budget e spesso è necessario arrivare ad un compromesso. Como poi negli ultimi anni è diventata meta sempre più ambita con i prezzi in salita e alcune zone più ricercate di altre.

Che si tratti della casa da abitare o di un investimento, secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, in città la tipologia di appartamento più ricercata è il trilocale (che raccoglie il 51,7% delle richieste, ben oltre la metà) cioè una soluzione che offre due camere da letto oltre al soggiorno, alla cucina (a vista o abitabile) e al bagno.

La domanda immobiliare si concentra poi sul bilocale (31,6%) e il quattro locali (11,9%), mentre viaggiano su valori identici (raccogliendo circa il 2,4% delle richieste ciascuna categoria) il monolocale e all’opposto i 5 locali.

Il trilocale si conferma la soluzione più richiesta nelle grandi città italiane. Si tratta di una tipologia più frequentemente acquistata come abitazione principale e che eventualmente può essere riconvertita per un affitto o, come sempre più spesso accade in riva al Lario, in una soluzione turistica.

Le metrature ridotte, apprezzate da chi dispone di un budget limitato e dagli investitori (che spesso privilegiano questo segmento), restano comunque attrattive, a Como in particolare il bilocale che a Milano si conferma, invece, la tipologia più ricercata (45,1%), unica tra le grandi città a livello nazionale a rappresentare un’eccezione. Ciò è riconducibile sia alla presenza significativa di investitori e single tra gli acquirenti, sia al fatto che Milano è la città più costosa d’Italia, con un prezzo medio – spiegano gli esperti – di 4.622 € al mq.

Varese e Lecco, dal canto loro, ricalcano l’interesse che si registra a Como con il trilocale che si conferma la soluzione più cercata.