Viabilità di Olgiate Comasco, variante alla “Briantea”: nuovo tratto aperto a marzo 2028

Viabilità di Olgiate Comasco, decisivo passo in avanti. È stato sottoscritto stamattina il contratto per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori del primo lotto della variante alla Strada Statale 342 “Briantea”.

L’appalto era stato aggiudicato per un importo contrattuale pari a 5.278.608,24 euro.

La firma del contratto rappresenta un passaggio decisivo verso la realizzazione dell’opera, attesa dal territorio per migliorare la viabilità locale, ridurre il traffico nei centri abitati e incrementare la sicurezza stradale.

L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo collegamento viabilistico tra via Repubblica e la SP 23 “Lomazzo-Bizzarone”, configurandosi come un’infrastruttura strategica per la mobilità dell’area olgiatese.

“Con la sottoscrizione del contratto entra nel vivo il percorso di realizzazione dell’opera – sottolinea il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – Il cronoprogramma prevede la consegna del progetto esecutivo entro 90 giorni dalla firma, mentre la consegna dei lavori avverrà entro i successivi 30 giorni dall’approvazione del progetto stesso. Confermiamo pertanto l’obiettivo di aprire al traffico il nuovo tratto entro marzo 2028″.

L’intervento ha un valore complessivo pari a 9.950.000 euro ed è finanziato per la maggior parte (9.230.806,91 euro) attraverso risorse statali, cui si sommano 269.193,09 euro di fondi provinciali e un contributo di 450.000 euro di Como Acqua Srl, destinato alla risoluzione delle interferenze con gli impianti di competenza.

“Con la firma del contratto, possiamo dire che ha ufficialmente inizio l’iter, finalmente in discesa, per la realizzazione della nostra variante – commenta il sindaco di Olgiate Comasco, Simone Moretti – Non vediamo l’ora di vedere i primi mezzi al lavoro in linea con la tempistica confermata e definita dalla Provincia, quindi cercare di aprirla per il 2028. Ci auguriamo che possano già partire i lavori entro quest’anno per poi poterli seguire passa passo”.