Alberto Cerri in prestito alla Salernitana. Il giocatore 29enne era giunto sul Lario nel 2021 dal Cagliari. Per lui, in azzurro, un totale di 66 partite e 20 gol. Il club campano è attualmente al penultimo posto nella classifica di serie B. Cerri potrebbe esordire domenica nella gara interna con la capolista Sassuolo.